تيبازة: انتشال جثة طفل غريق بشاطئ بن عودة

انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة ،الليلة الماضية ،طفل غريق متوفي بشاطئ بن عودة غربي بلدية تيبازة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيبازة، على الساعة 21 و 20د، من أجل نقل غريق متوفي، بشاطيء بن عودة الممتد على كورنيش شنوة ببلدية تيبازة.

والضحية من جنس ذكر وهو طفل في سن السادسة ، نقل إلى مستشفى الأم والطفل "تيجاني هدام" بتيبازة.

من جهة أخرى، توفي قاصر في 15 من عمره أمس بعد نقله إلى مستشفى تيبازة من طرف مصالح الحماية المدنية بتيبازة، على اثر سقوطه من منحدر صخري بالمكان المسمى كوشة الجير بكورنيش شنوة ، حيث تعرض لإصابات خطيرة.