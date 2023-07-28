تحديد موعد الفصل في انضمام بن طالب إلى ليل

تنتظر إدارة نادي ليل الفرنسي الفصل في ملف ضم الدولي الجزائري نبيل بن طالب إلى صفوفها من عدمه،وذلك بعدما كشفت خلال الساعات القليلة الماضية وسائل إعلام فرنسية مختلفة عن فشل انتقاله بسبب مشاكل طبية يعاني منها لاعب أونجيه، و من المتوقع أن يتم طي أوراق هذا الملف منتصف أوت المقبل من قبل لجنة الدوري الفرنسي.

ونقلت صحيفة " ذو صن" البريطانية، تصريحات لرئيس الفريق أوليفييه ليتانج الذي قال:" في الوقت الحالي هناك أشياء لا أستطيع أن أقولها عن نبيل بن طالب بسبب السرية الطبية".

و أضاف:" هناك مخاوف لم يتم تخفيفها وننتظر نتائج الفحوصات الإضافية".

وأردف المتحدث ذاته:"هناك عملية إجبارية في فرنسا، طاقمنا الطبي أرسل كل ما هو لازم إلى لجنة الدوري التي تبت في الأمر".

وأضاف "نحن في انتظار ردهم ويمكنهم تقديم طلبات اضافية".

وختم :" قد يكون هذا مؤقتًا لا يمكنني قول أي شيء عن خطة بديلة حتى نحصل على النتائج المحددة".