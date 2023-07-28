الدرك يحذر من مخالفة عقوبتها قد تصل 5000 دج غرامة

أكدت مصالح الدرك الوطني، بالمخالفات المترتبة عن عدم اشتغال الجهاز المنير المركب على لوحة الترقيم.

وأوضحت ذات المصالح الأمنية من خلال "النفاذة القانونية" التي تنشر عبر صفحة "طريقي" أنه طبقا لأحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي 04_381 المعدل والمتمم ، يجب وبقوة القانون أن تزود كل سيارة او مقطورة بجهاز منير يمكن ان يجعل الرقم المسجل على لوحة الترقيم الخلفية مرئيا على مسافة 20 مترا ليلا على الاقل عندما يكون الجو صافيا.

ويشدد القانون على وجود اشتغال هذا الجهاز في آن واحد مع اضواء إعلان الوضعية ، واضواء الطريق واضواء التلاقي وأضواء الضباب.

ويُعتبر عدم صلاحية أضواء لوحة الترقيم مخالفة مرورية مُعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/أ-6 بغرامة جزافية المقدرة بحدها الادنى 2000 دج. كما يمكن توقيف المركبة

أما إنعدام أضواء لوحة الترقيم فيُعتبر مخالفة مرورية مُعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/د-19 بغرامة جزافية المقدرة بحدها الادنى 5000 دج، كما يمكن توقيف المركبة.