غوارديولا يعلّق على رحيل محرز عن السيتي

اعترف مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا بأن النادي كان عاجزا عن منع انتقال رياض محرز إلى الأهلي السعودي، في صفقة قدرت بـ 30 مليون جنيه إسترليني، مشيرا إلى أنه يتوقع أن ينضم المزيد من أفضل لاعبي أوروبا إلى الدوري السعودي الذي يقدم عروض جد مغرية.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقتها صحيفة "ديلي ميل " البريطانية: ""حصل رياض على عرض مذهل ولهذا لم نستطع أن نقول لا تفعل ذلك ، كانت أفكارنا أن يبقى هنا بالتأكيد".

وأضاف بيب:" الدوري السعودي ، لا أعرف إلى متى سيستمرون في ذلك، لكن اللاعبين يريدون خوض هذه التجربة واللعب في ذلك الدوري، لقد غيرت المملكة العربية السعودية السوق".

وأردف المتحدث ذاته بخصوص تعويض محرز:" لا يوجد توقيع مثل بالمثل متاح، لا نبحث عن بديل لرياض من حيث المهارة لأن كل لاعب مختلف، سنرى ما سيحدث للاعبين المعارين [المغادرين] وأي لاعبين سيبقون هنا بعض الأشياء سوف تحدث، السوق مفتوح حتى نهاية شهر أوت".

وعن علاقته بمحرز واصل غوارديولا كلامه :" "ليس من السهل استبدال هذا النوع من اللاعبين، إنه لا يشعر بالضغط ، إنه رجل يحب أن يلعب كل يوم ليكون سعيدًا و أنا أفهمه تماما".

وختم:" "أعرف مدى صعوبة عدم اللعب في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا، كان من الجيد حقًا العمل معه، كانت علاقتنا صعودًا وهبوطًا ، ولكن دائمًا باحترام لا يُصدق".