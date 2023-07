Sommet Afrique-Russie: pour un ''ordre mondial multipolaire plus juste''

La Russie et les pays africains se sont engagés vendredi à l'issue du sommet de Saint-Petersbourg (27-28 juillet) à promouvoir "un ordre mondial multipolaire" et une coopération économique ''accrue''.

La déclaration commune adoptée à l'issue de ce sommet auquel ont participé des représentants de 49 pays africains, dont 17 Chefs d'Etat du continent, appelle à "créer un ordre mondial multipolaire plus juste, équilibré et durable, s'opposant fermement à toute forme de confrontation internationale sur le continent africain", selon le texte publié sur le site du Kremlin.

Le texte ajoute que les pays africains et la Russie ont convenu d'une ''coopération accrue dans les domaines de l'approvisionnement alimentaire, l'énergie et l'aide au développement''.

Le président Russe Vladimir Poutine a affirmé vendredi soir lors d'un discours de clôture, une "détermination commune à lutter contre le néocolonialisme".

"Les représentants des Etats africains ont fait preuve de volonté politique, ont démontré leur indépendance et leur réel intérêt à développer la coopération avec notre pays", s'est-il félicité.

Un sommet Afrique-Russie se tiendra désormais tous les trois ans et un "mécanisme de partenariat et de dialogue" sera créé pour les "questions de sécurité", y compris la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire et le changement climatique, ajoute le président Russe.

L'Algérie a été représentée à ce sommet par le Premier ministre M. Aïmene Benabderrahmane, en tant que représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, rappelle-t-on.