ماني على أعتاب الرحيل عن بايرن ميونيخ

دخل المهاجم السنغالي ساديو ماني في مفاوضات بهدف "تغيير النادي"، حسبما ذكر بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني اليوم السبت، مع اقتراب انتقاله إلى النصر السعودي الذي يضم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستبعد الفريق البافاري ماني صاحب الـ 31 عاما الذي ينتهي عقده بعد سنتين، عن تشكيلته التي تخوض مباراة ودية أمام كاواساكي فرونتالي الياباني.

وكتب النادي على منصة "تويتر:" "ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم".

وأحرز ماني مع فريقه السابق ليفربول الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي في ستة مواسم مع "الحمر"، وشكّل ثلاثياً فتاكاً مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

بعد إحرازه جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2022، ترك ليفربول وانضم إلى صفوف بايرن.

تعرّض لإصابة في ساقه في نوفمبر، فغاب عن مونديال قطر 2022.

ورغم أنه أضاف لقب الدوري الألماني في نهاية المطاف إلى خزينته، فإن مروره مع بايرن تلطّخ أيضًا بالمشادة مع زميله لوروا ساني في غرفة تبديل الملابس بعد الخسارة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى تغريمه 350 ألف يورو من قبل ناديه.

يذكر أن بطل إفريقيا مع المنتخب السنغالي ، أنهى موسمه مع بايرن مع 12 هدفًا في 38 مباراة في جميع المسابقات.