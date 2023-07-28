دراجة نارية تقتل طفلا بالبليدة

لقي طفل قاصر دراج بطريق بوفاريك في البليدة، حتفه في حادث مرور، فيما أصيب مرافقه بجروح خطيرة، الزمته الفريق الطبي وضعه تحت العناية المركزة .

حوادث الدراجات الميكانيكية أو ما اصبح يطلق عليها بـ" الرشاشات القاتلة "، أصبحت ظاهرة مقلقلة و في منحى تصاعدي بالبليدة، خاصة أمام ارتفاع عدد الدراجين، والذين باتوا يفضلون هذه الوسيلة في تنقلاتهم، لمرونتها في المرور خلال إزدحام السير،و باتت المصالح الأمنية و أعوان الحماية المدنية يسجلون، حوادث متكررة و تدخلات بشكل يومي، في الغالب ما تنتهي بمأساة و اصابات خطيرة ، لا تقل عن الإعاقة و الشلل.