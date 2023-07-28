آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

دراجة نارية تقتل طفلا بالبليدة

مجتمع
29 جولية 2023 ()
ب.رحيم
0 قراءة
+ -

لقي طفل قاصر دراج بطريق بوفاريك في البليدة، حتفه  في حادث مرور، فيما أصيب مرافقه بجروح خطيرة، الزمته الفريق الطبي وضعه تحت العناية المركزة .

حوادث الدراجات الميكانيكية أو ما اصبح يطلق عليها بـ" الرشاشات القاتلة "، أصبحت ظاهرة مقلقلة و في منحى تصاعدي بالبليدة، خاصة أمام ارتفاع عدد الدراجين، والذين باتوا يفضلون هذه الوسيلة في تنقلاتهم، لمرونتها في المرور خلال إزدحام السير،و باتت المصالح الأمنية و أعوان الحماية المدنية  يسجلون، حوادث متكررة و تدخلات بشكل يومي،   في الغالب ما تنتهي بمأساة و اصابات خطيرة ، لا تقل عن الإعاقة و الشلل.

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • رئاسة ''الفاف".. اسم جديد يدخل ...

    11645 قراءة

  • وأج: فرانس 24.. القناة الحثالة

    8076 قراءة