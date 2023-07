La ville de Hassi Messaou a enregistré ce samedi la températures la plus élevée au monde.

Selon la liste établie par le site "Eldoradowheather" Hassi Messaoud arriv en tête avec 49,6° suivie par Adrar avec 49,5°.

La liste comprend également d’autres villes algériennes, dont Ouargla, classée cinquième avec 49,1° et Tamimoun sixième avec 49,1°.

La ville de In Salah occupe la dixième place 48,8°.