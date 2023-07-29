10 وفيات غرقا خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية 10 وفيات غرقا من بينها 8 على مستوى شواطئ البحر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني.

وأوضح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات، اليوم السبت، أن وحدات الحماية المدنية انتشلت جثث 10 أشخاص من بينهم 5 حالات على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة و3 حالات بالشواطئ المحروسة لكن براية حمراء وضحيتان بالمجمعات المائية.

وأشار نفس المصدر إلى أن عدد الضحايا ارتفع إلى 160 حالة منذ الفاتح جوان المنصرم، منهم 109 حالات غرق على مستوى الشواطئ و51 حالة على مستوى المجمعات المائية.

وبهدف تجنب مثل هذه الحوادث، جدد عبدات دعوة المديرية العامة للحماية المدنية إلى المواطنين من أجل توخي الحيطة والحذر وعدم السباحة في الشواطئ الممنوعة والمسطحات المائية وكذا عدم المغامرة في حالة وجود الراية الحمراء أو البرتقالية بالشواطئ المسموحة للسباحة.