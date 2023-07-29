إدارة شباب بلوزداد توضح

نشرت إدارة شباب بلوزداد، اليوم السبت، بيانا، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الرجاء البيضاوي المغربي في افتتاح مشاركته في البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في السعودية.

وجاء في البيان "بالفعل قد انهزمنا في المباراة الأولى التي لعبناها ضد الرجاء البيضاوي في البطولة العربية. لكن هذه الخسارة لا تعني على الإطلاق الفشل الذريع كما يتصوره بعض الأنصار، لماذا لا يقدر جمهورها الظروف التي بدأ بها فريقنا هذه الدورة العربية، ألم يعلم البعض من هؤلاء المشجعين أن الفريق يعاني من إرهاق شديد لكونه لم يتوقف عن المنافسة، حيث مباشرة بعد الدوري والكأس في الجزائر دخل الفريق منافسة أكثر صعوبة لكونها تضم أفضل الأندية العربية".

وأضاف ذات البيان "ألم يعلم الجميع أن المدرب بدأ الإشراف على الفريق منذ عشرة أيام فقط. وهذه الفترة القصيرة غير كافية للتعرف عن المجموعة المكونة من ثلاثة وثلاثين لاعبا، ألم يعلم الجميع أيضا أن ثلاثة لاعبين أساسيين ( بوشار، ميريزاق ودراوي) قد غادروا الفريق بالإضافة إلى المدافع كداد الذي هو مصاب و معفى من هذه الدورة.، لكن وعلى الرغم من الإرهاق والتغييرات التي حصلت ففريقنا لم يكن آداؤه سيئا على الإطلاق، وقد قدم شوطا أولا ممتازا لكنه تراجع مستواه خلال الثلاثين دقيقة الأخيرة من الشوط الثاني. ومما لا شك فيه أن ضربة الجزاء التي ضيعها شباب بلوزداد أثرت على معنويات الفريق وفي الوقت نفسه شجعت الخصم على العودة بقوة في اللقاء...ونيل نقاط الفوز".

وتابع بيان الإدارة البلوزدادية "خسرنا المباراة الأولى ونسعى جاهدين في المبارتين المتبقيتين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ستسمح لنا بالتأهل إلى الدور الثاني، وإذا لم نتمكن من الحصول على إحراز بطاقة التأهل فليس معنى هذا أن الفريق سوف لن يتطور ويتحسن مستقبلا . فأنا متأكد أن مع هذا المدرب المنضبط والصارم سنعود بقوة في المستقبل القريب".

وختم البيان "يبقى على المشجع أن يضل وفيا كعادته ويثق في إمكانيات الفريق وطاقمه التدريبي وكذلك الساهرين على التسيير الحسن للنادي. وإذا كان الأمر كما نتمناه فالنتائج ستأتي لا محال، لأن هناك رغبة كبيرة في بلوغ الأهداف المسطرة وتحقيق نتائج مرضية في كل المنافسات إن شاء الله".