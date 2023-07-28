استلام الحصص الأولى من هذا الدواء

أعلمت مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أنه تم استلام، اليوم السبت، الحصص الأولى التي تتضمن 65000 علبة من دواء مضاد الفيتامين ك "K" الاسينوكومارول (نوفارول "Novarol" جنيس سانتروم "SINTROM") عن طريق رحلة قادمة من ايطاليا عبر الخطوط الجوية الجزائرية.

وأضافت الوزارة في بيان: "ستتم عملية التوزيع ابتداء من الغد الأحد تحت إشراف المصالح المختصة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وهذا لضمان التموين العادل ووفرته عبر كامل التراب الوطني، كما سيتم استلام الكميات المتبقية المقدرة بأزيد من 300000 علبة في الأيام القادمة عبر رحلة بحرية قادمة من يطاليا".

وذكرت الوزارة في بياناه أن "إشكالية ندرة دواء الأسينوكومارول (SINTROM, NOVAROL) راجعة لعوامل خارجية وتعمل المصالح الوزارية المختصة على حلحلتها عبر اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنويع مصادر التوريد من خلال طلب التسجيل لمضادات فيتامين ك أخرى وتوطين تصنيع الأسينوكومارول محليًا وهذا تجنبا للاحتكار و ضمانا للوفرة المستمرة والتكفل الأمثل بالمرضى".