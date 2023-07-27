الرئيس الكولومبي يعلن عن اعتقال نجله بتهمة غسيل الأموال

أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، اليوم السبت، أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسيل الأموال والإثراء غير المشروع في فضيحة متعلقة بحملته الانتخابية.

وألقت الشرطة الكولومبية القبض على نيكولاس بيترو، نجل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اليوم السبت، في إطار تحقيق رفيع المستوى بشأن غسيل الأموال التي يزعم أنه جمعها خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وأوضح الرئيس الكولومبي أنه لن يتدخل في التحقيق، مؤكدا في رسالة على حسابه عبر منصة "تويتر"، "كإنسان وكأب، يؤلمني أن أرى الكثير من الدمار الذاتي وأن أحد أبنائي يذهب إلى السجن، كرئيس للجمهورية، أكدت لمكتب المدعي العام أنه سيحصل على جميع الضمانات كي يتمكن من المضي قدما وفقا للقانون".

وأضاف بيترو: "أتمنى لابني التوفيق والقوة، أتمنى أن تبني هذه الأحداث شخصيتك، وتفكر في أخطائك وكما ذكرت أمام النائب العام، لن أتدخل ولن أضغط على قراراته ولندع القانون يأخذ مجراه ويوجه العملية بكل حرية".

وسبق وأن أكدت وسائل إعلام، أن نيكولاس بيترو وهو نائب برلماني عن إقليم أتلانتيكو، قد رحب بالتحقيق الذي بدأ في مارس الماضي، حيث نفى الاتهامات بأنه أخذ أموالا من مهربي المخدرات، مقابل إشراكهم في جهود السلام التي يبذلها والده وأكد أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.