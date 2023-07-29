سادس استقدامات شبيبة القبائل

كشفت إدارة شبيبة القبائل، مساء اليوم السبت، عن سادس استقداماتها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن النادي القبائلي على صفحته في "أنستغرام" ضم المهاجم هشام مختار قادما من نادي النجمة السعودي.

ووفق ذات المصدر فإن العقد الذي يربط صاحب الـ31 عاما بأصحاب اللونين الأصفر والأخضر سيمتد لموسمين.

استقدامات شبيبة القبائل خلال الميركاتو الصيفي:

الحارس شمس الدين رحماني من شباب قسنطينة

المدافع أحمد معمري من شباب قسنطينة

متوسط الميدان أيمن بن داود من شباب قسنطينة

المهاجم عمران فايق من نجم مڤرة

المهاجم رضوان بركان من أولمبي أقبو

المهاجم هشام مختار من النجمة السعودي