حادث أليم بجيجل

خلف حادث اصطدام قطار بسيارة في ولاية جيجل، مساء اليوم السبت، وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح.

وجاء في بيان مصالح الحماية المدنية: "تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشقفة مدعومة بإسعافات وحدة بلغيموز والوحدة الرئيسية، على الساعة 17 و52 د، في حادث اصطدام قطار لنقل المسافرين عبر خط قسنطينة-جيجل، بمنطقة البلوطة بالمزاير".

ووفق ذات البيان "خلف الحادث متوفين اثنين في عين المكان (رجل وامرأة)، أضافة إلى 4 مصابين، طفلة لها إصابات متفاوتة نقلت بإسعافاتنا و3 مصابين نقلوا قبل وصول إسعافاتنا".

وحسب ذات المصدر فإن الضحايا ينحدرون كلهم من ولاية برج بوعريريج.