روسيا تعتزم فتح سفارتها في بوركينا فاسو

أعلنت روسيا، اليوم، عن اعتزامها إعادة فتح سفارتها في بوركينا فاسو، بعد 31 عاما من إغلاقها عام 1992.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، حسبما ذكرت وكالة أبناء “تاس” الروسية.

وفي اللقاء الذي جمع قادة البلدين بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، قال بوتين إن موسكو “تولي اهتماما كبيرا بتطور العلاقات مع بوركينا فاسو، وعليه قررنا إعادة فتح سفارتنا هناك المغلقة منذ 1992”.

وأعرب الرئيس الروسي عن “ثقته بأن قرار فتح السفارة في بوركينا فاسو سيعطي دفعة لتنمية التعاون بين الدولتين”، وفق الوكالة.