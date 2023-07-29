المدية:احياء ذكرى استشهاد العقيد سي الطيب الجغلالي

كأشرف اليوم رئيس الديوان بوزارة المحاهدين وذوي الحقوق و الامين العام للولاية على اعطاء اشارة انطلاق قافلة تجوال الحرية احياء للذكرى ال 64لاستشهاد العقيد الطيب بوقاسمي المدعو سي الطيب الجغلالي ابن منطقة العمارية المجاهدة بحضور الاسرة الثورية من رفقاء السلاح.وعائلة الشهيد.

وقد استهلت المراسيم برفع العلم وعزف النشيد الوطني وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء على مستوى مقبرة الشهداء بالقطب الحضري ببلدية المدية .

وفي كلمة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق القاها نيابة عنه رئيس الديوان بالوزارة عرج على محطات هامة لنضال الرجل في سبيل استرجاع السيادة والاستقلال

كما تحدث الامين الولائي لمنظمة المجاهدين عن سيرة وخصال الشهيد ونضاله ،منوها فيها بخصال الشهيد داعيا في السياق من جيل اليوم أن يقتدوا ويعتبروا من تضحيات شهدائنا الأبرار، ومشيرا عليهم بالتلاحم في صف واحد كي تبقى الجزائر واقفة على نفس العهد الذي عقده أمثال هذا البطل الرمز.