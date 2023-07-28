أمطار غزيرة.. إجلاء أكثر من 20 ألف شخص شمالي الصين

تم إجلاء ما مجموعه 20656 شخصا في شيجياتشوانغ، حاضرة مقاطعة خبي بشمالي الصين، حيث تشهد المقاطعة هطولا مستمرا للأمطار الغزيرة منذ يوم الجمعة الماضي بسبب إعصار دوكسوري، وهو الإعصار الخامس هذا العام.

ومنذ الساعة الثامنة مساء الجمعة إلى الساعة السادسة صباح اليوم الأحد، ضربت الأمطار الغزيرة معظم أجزاء خبي. وقد تجاوز منسوب هطول الأمطار في بعض محطات الأرصاد الجوية في المقاطعة 400 ملم.

وجددت مديرية الأرصاد الجوية بالمقاطعة في الساعة الخامسة صباح اليوم إصدار إنذار باللون الأحمر للتحذير من الأمطار الغزيرة. ومع توقع استمرار العاصفة المطيرة، قرر مقر مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المقاطعة ترقية مستوى الاستجابة لمكافحة الفيضانات وحالات الطوارئ المتعلقة بالأعاصير، من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني في الساعة 100 صباح اليوم.

وقامت محافظة فوبينغ، الواقعة في المنطقة النائية لجبل تايهانغ، بنقل 1901 شخص ينتمون لـ601 أسرة معرضة لخطر الفيضانات الجبلية والكوارث الجيولوجية.