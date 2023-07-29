ارتفاع القيمة السوقية لخماسي" الخضر"

كشف موقع " ترانفسر ماركت" الشهير، عن آخر مستجدات القيم السوقية للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، الذين ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية وكذا البطولة المحلية.

على مستوى حراسة المرمى ، ارتفعت القيمة السوقية للدولي الجزائري وحارس اتحاد الجزائر أسامة بن بوط إلى 600 ألف يورو، و لا يزال إبن مدينة عن مليلة مرتبط مع أبناء نادي سوسطارة المتوّجين بنهائي كأس " الكاف" لموسم آخر.

كما قفزت القيمة السوقية لزميله ، قائد نادي اتحاد الجزائر زين الدين بلعيد إلى ميلوني أورو وهو المرشح لمغادرة الفريق خلال الميركاتو الصيفي والوجهة قد تكون فرنسا أو بلجيكا.

ثالث الدوليين الجزائريين الذي شهدت قيمتهم السوقية إرتفاعا، هو اللاعب هيثم لوصيف من اتحاد الجزائر إذ وصل سعره في سوق التحويلات 450 ألف يورو.

أسامة شيتة وأيمن محيوص، زادت قيمتهما السوقية، فالأول بلغت 600 ألف يورو والثاني 750 ألف يورو.