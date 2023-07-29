مطالب برفع دعوى قضائية ضد وسائل إعلام فرنسية

دعا اليوم، المشرف العام لندوة "الكرامة الإفريقية"، إلى ضرورة رفع دعوى قضائية بمحكمة العدل الدولية، ضد وسائل إعلام فرنسية، لم تتوقف عن التشوية و التغليط و نشر الأكاذيب، ضد الجزائر و مؤسساتها، وأن تتوسع دائرة الدعوى إلى كل متورط " يحاول بكل السبل، دفع مثل هذه المؤسسات الإعلامية، إلى نشر هذه الأكاذيب حول الجزائر و مؤسساتها الرسمية .

جمال بن زكري كشف لـ " الخبر "، أنه لا يتوجب السكوت عن كل هذا التطاول غير المسموح، من مؤسسات إعلامية، تدعي وترفع شعار الديمقراطية والأخلاق المهنية والاحتراف في التغطيات، لكن الواقع خالف كل ذلك، وأثبت وكشف النوايا المغلفة ، التي بينت حقيقة " إعلام مأجور" ، رسالته التشويه والتزييف وتحريف الحقائق، مضيفا بأن ما بدر من هذا النوع من الإعلام ، هو يدل على أن فيه من يريد المساس بالجزائر بأي شكل، خاصة أمام المواقف المبدئية للجزائر، والتقارب الذي ظهر أكثر في الآونة الأخيرة، بين جزائر الشهداء و دول، تريد نظاما عالميا جديدا، وتسعى إلى تغيير الصورة النمطية للنظام الحالي .