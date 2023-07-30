تلمسان: تفكيك شبكة إجرامية دولية

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية مغنية التابعة لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة تنشط في مجال تهريب المخدرات.

وأفاد بيان شرطة تلمسان، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة خاصة ما تعلق منها بالتهريب الدولي والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأقراص المهلوسة، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية مغنية التابعة لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة تنشط في مجال تهريب المخدرات انطلاقا من الشريط الحدودي، حيث تم خلال هذه العملية النوعية حجز كمية من المخدرات فدرت بقنطار و 5 كلغ محملة على متن شاحنة مخبأة بإحكام، مع توقيف شخص من أفراد الشبكة الإجرامية في العقد الرابع من العمر.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تفتيش مزرعة الممون الرئيسي لهذه السموم الكائنة على مستوى الشريط الحدودي ، ليتم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات لعقلية قدرتبـ 44000 قرص، ومبلغ مالي يقدر بـ 48000 دج.