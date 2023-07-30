عين تموشنت: إنقلاب حافلة على متنها 25 شخصا

شهد الطريق المؤدي لشاطئ الوردانبة ببلدية ولهاصة (عين تموشنت) اليوم الأحد حادث إنقلاب حافلة كان على متنها 25 شخصا دون تسجيل ضحايا، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وسارعت وحدات الحماية المدنية لبني صاف و عين طلبة فور وقوع الحادث إلى عين المكان حيث تم تسجيل حالتي صدمة من ضمن 25 شخصا كانوا على متن الحافلة القادمة من ولاية تلمسان في رحلة سياحية إلى شاطئ الوردانية الواقع ببلدية ولهاصة، وفق ما أبرزه ذات المصدر

. وباستثناء حالتي الصدمة، لم تسجل ذات المصالح أية حالات إصابة أخرى بين أوساط ركاب ذات الحافلة، مثلما أشير إليه