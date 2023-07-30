تيزي وزو: إرسال أكثر من 150 طن من المساعدات لضحايا الحرائق

تم اليوم الأحد إرسال أكثر من 150 طن من مختلف المواد الأساسية انطلاقا من مدينة تيزي وزو نحو مدينة بجاية التي طالتها الحرائق الأسبوع الماضي لمساعدة المتضررين.

وقد أعطى والي الولاية جيلالي دومي إشارة انطلاق هذه القافلة التضامنية المكونة من 15 شاحنة منها 8 مركبة نصف مقطورة و 3 شاحنات تبريد و 3 شاحنات بسعة 2.5 طن و حافلة نقل صغيرة، بحضور المنتخبين المحليين و أعضاء الجهاز التنفيذي للولاية و لجنة الأمن انطلاقا من الإقامة الجامعية رحاحلية بواد عيسي (الضاحية الشرقية لمدينة تيزي وزو .

وساهمت في هذه العملية التضامنية العديد من الهيئات العمومية و الخاصة و الحركة الجمعوية و متعاملون اقتصاديون و محسنون و لجان القرى بهدف مساعدة ضحايا الحرائق و تقديم الدعم لهم لتمكينهم من تجاوز هذه المحنة.

في هذا الصدد، صرح دومي أن القافلة تحمل على وجه الخصوص مواد غذائية و منتوجات صيدلانية و مفروشات و ألبسة و منتجات زراعية موضحا أن " المأساة التي طالت ولايات بجاية و البويرة و جيجل أثرت بشكل محسوس على سكان ولاية تيزي وزو الذين عاشوا نفس المأساة سنة 2021 ". ذ

كما ذكر الوالي بأنه خلال حرائق أوت 2021 في تيزي وزو، نشأت هبة تضامنية "واسعة" بشكل عفوي في جميع ولايات البلاد تقريبا لمساعدة المتضررين في تيزي وزو. كما صرح الوالي قائلا " ذكر هذه المبادرة التضامنية و المساعدة المتبادلة بين المواطنين بأن الجزائر هي جسد واحد وأنه إذا واجهت ناحية ما منها معاناة فإن كل الأنحاء الأخرى تهب لتقديم المساعدة لها حتى تتعافى".

و استرسل قائلا : " بالإضافة إلى الرسالة التضامنية التي تنقلها القافلة اليوم, فإنها تستذكر القومية الجزائرية و أن هذه الهبة التضامنية هي رسالة قوية لشعب واحد وموحد".

ويرى أحد المحسنين تم الالتقاء به بالحي الجامعي رحاحلية أنه "من واجب أولئك الذين لهم إمكانيات تقديم المساعدة لمواطنيهم في هذه الأوقات العصيبة من أجل الحد من أثر المأساة التي يعيشونها".