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ميلة : سكان الرواشد يغلقون مقر البلدية بسبب أزمة مياه خانقة

مجتمع
30 جولية 2023 ()
رشيد. ب
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أقدم العشرات من مواطني بلدية الرواشد اليوم الأحد، على غلق مقر البلدية ، احتجاجا على أزمة مياه الشروب الحادة التي يعاني منها المواطنون منذ شهور ، و تضاعفت أكثر منذ شهرين ، خاصة في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها المنطقة .

المحتجون كانوا في حالة غضب، وتذمر شديدين ،هددوا بتصعيد الاحتجاجات في حال عدم التوصل إلى حل يفضي إلى انفراج نهائي للأزمة .

ويحمل المواطنون الغاضبون رئيس البلدية و رئيس الدائرة مسؤولية ما يجري ،بسبب عدم تدخلهم لمعالجة المشكلة منذ شهور كثيرة

وطالب المواطنون الوالي بالتدخل عاجلا لتوفير مياه الشرب و حل الأزمة الحادة التي نغصت عليهم حياتهم .

وحسب المحتجين ،فإن المياه لا تصل سكتاتهم لأسابيع ،مما يدفع بهم إلى اقتناء الماء من الصهاريج المكلفة ماديا في كثير من الأحيان، أو التنقل على مسافات طويلة لجلب المياه .

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