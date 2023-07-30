النيجر : "الإيكواس" تطالب بالإفراج "الفوري" عن الرئيس بازوم

طالب قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المجتمعون، اليوم الأحد في أبوجا، بالإفراج "الفوري" عن رئيس النيجر المحتجز، محمد بازوم، وحددوا مدة أسبوع للعودة إلى النظام الدستوري في البلاد.

وحسب القرارات التي قرأها رئيس نيجيريا، بولا أحمد تينوبو، الرئيس الدوري للمجموعة، يتم منح أسبوع "للعودة كاملا إلى النظام الدستوري في البلاد"، مع المطالبة بالإفراج "الفوري" عن الرئيس المحتجز منذ الأربعاء الفارط من قبل عناصر من حرسه.

و إذا لم يرضخ هؤلاء "في ظرف أسبوع"، ستتخذ الإيكواس كل "الاجراءات اللازمة"، غير مستبعدة "استخدام القوة". كما فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا قيودا صارمة و إجراءات تدخل حيز التنفيذ "الفوري"، و يتعلق الامر بإغلاق الحدود البرية والجوية بينها وبين النيجر، ووقف جميع الرحلات الجوية التجارية ذهابا وإيابا للنيجر، وكذا تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية بين الدول الأعضاء في "الإيكواس" والنيجر.

وقد أثارت محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر، يوم الأربعاء الماضي، ردود فعل دولية رافضة لمساعي التغيير غير الدستوري للحكم وزعزعة المؤسسات الديمقراطية في هذا البلد، ودعت المتورطين في ذلك الى ضمان حماية النظام الدستوري.