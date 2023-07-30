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تلمسان : حجز كمية من المخدرات والمهلوسات

مجتمع
30 جولية 2023 ()
خ.د
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تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة  التابعة لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة تنشط في مجال تهريب المخدرات إنطلاقا من الشريط الحدودي.

 وحسب بيان لذات المصالح ، فقد تم خلال هذه العملية النوعية حجز كمية من المخدرات قدرت ب قنطار و5كلغ محملة على متن شاحنة مخبأة بإحكام ، مع توقيف شخص من أفراد الشبكة الاجرامية في العقد الرابع من العمر.

وأضاف البيان ، أنه بعد التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تفتيش مزرعة الممون الرئيسي لهذه السموم الكائنة على مستوى الشريط الحدودي ، ليتم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 44ألف قرض  من نوع بريغابالين 300 ملغ، ومبلغ مالي يقدر بـ 48000 دج.

 

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