وزير الداخلية ببجاية لتقديم التعازي لـ17 عائلة من ضحايا الحرائق

قدم، اليوم الأحد ، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد ببلدية القصر بولاية بجاية واجب العزاء لـ 17 عائلة من ضحايا الحرائق الأخيرة.

وجاء في بيان الداخلية "بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد ببلدية القصر بولاية بجاية واجب العزاء لـ 17 عائلة من ضحايا الحرائق الأخيرة."

وكان وزير الداخلية مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، حيث جدد تضامن الدولة مع العائلات المتضررة ويؤكد تعويض كل المتضررين.

و أشاد مراد بجهود أعوان الحماية المدنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح في تطويق هذه الحرائق المهولة وإخمادها.

كما أشاد مراد بالهبة التضامنية للمواطنين من مختلف ولايات الوطن مع المتضررين.