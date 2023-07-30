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رئيس الجمهورية يكرم الرياضيين المتوجين بالألعاب العربية

أخبار الوطن
30 جولية 2023 ()
خ.د
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سيستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرياضيين الجزائريين الذين رفعوا الراية الوطنية عاليا بالألعاب الرياضية العربية في طبعتها الخامسة عشر الجزائر 2023 .

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة "على إثر النتائج التي حققها الرياضيون الجزائريون بالألعاب الرياضية العربية في طبعتها الخامسة عشر الجزائر 2023 ، و التي توجت بـ 253 ميدالية ، سيستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أبطال الجزائر الذين رفعوا الراية الوطنية عاليا في سماء هذا الوطن المفدى ، و يخصهم بتكريم على تألقهم المستحق في رفع اسم الجزائر عاليا"

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