جامعة بشار تصدر أول شهادة مرفقة برمز الاستجابة السريعة

باشرت جامعة طاهري محمد ببشار توزيع شهادات التخرج النهائية متضمنة رمز الاستجابة السريعة المعروفة اختصارا " الكود الكيو-أر"، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية المصادقة عن الشهادات من بعد.

حسب تصريح نائب مدير الجامعة للتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل للخبر البروفيسور بلدغم محمد فإن إدارة جامعة بشار بمجرد تلقيها قبل أيام قليلة للمراسلة الوزارية الموقعة من طرف الأمين العام للوزارة والخاصة بمنح الشهادات النهائية للطلبة الذين أتموا بنجاح مساراتهم الدراسية، باشرت اجتماعا تنسيقيا تم فيه وضع إطار عملي لتجسيد مضمون هذه المراسلة سيما أن هدفها الرئيسي وهو تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها في الوسط الجامعي والبحثي، حسب توجيهات وزير القطاع السيد كمال بداري.

وقال السيد بلدغم أن طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بشار، تسلموا شهادات التخرج النهائية بنفس المعايير المطلوبة التي تضمنتها مراسلة السيد الأمين العام لوزارة التعليم العالي، وفي مقدمتها ادراج " الكود الكيو-أر"، لتسهيل كل عمليات المصادقة عن بعد وما يرتبط بها.

واعتبر السيد بلدغم أن إدارة جامعة بشار رفعت التحدي لمرافقة سياسة الوزارة في مجال تكريس كل ما من شأنه اصلاح قطاع التعليم العالي وتحقيق جودته وفي مقدمتها رقمنة كافة نشاطات القطاع.