الجلفة: مواطنون يقطعون الطريق احتجاجا عن انقطاع الماء

أقدم سكان حي "مجموعة 22" ببلدية مسعد في الجلفة، ليلة أمس، في حدود الساعة الثامنة مساء على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط حييهم بوسط المدينة، مانعين كل أصحاب المركبات من المرور عبر الطريق، احتجاجا على انقطاع الماء الشروب عن منازلهم لأزيد من شهر، وهي الفترة التي قدمت فيها مصالح الجزائرية للمياه عدة وعود بحل المشكل وتمكين السكان من الاستفادة من المياه الصالحة للشرب.

المحتجون استعملوا المتاريس والحجارة في قطع الطريق، ومنع كل أصحاب المركبات من عبوره، بعد أن طالبوا بحضور المسؤول الأول على البلدية على مستوى الحي السكني الذي بقي قاطنوه يعانون من جفاف حنفياتهم لأزيد من شهر.

حيث اشتكى العديد منهم من المعاناة التي يتكبدونها جراء انقطاع المياه والعطش خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام حيث أصبحوا يلجؤون لجلب صهاريج الماء بمعدل مرتين في الأسبوع بسعر 1500دج للصهريج مطالبين بضرورة التدخل العاجل من طرف والي ولاية الجلفة لوضع حد لأزمة الماء لأنهم ملوا من الوعود والحجج المتمثلة في إصلاح عطب أو تنظيف خزانات أو مشكل كهربائي لضخ المياه أو تكسير القناة الرئيسية، مشيرين إلى أنهم في كل مرة يتلقون اعتذارات ومبررات متعددة ملّوا من سماعها.