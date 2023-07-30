إطلاق نار على قاضي التحقيق بمكتبه في مستغانم

كشف النقيب الوطني للقضاة، العيدي عوداش أن قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم تعرض لاعتداء بطلق ناري داخل مكتبه، من دون أن يحدد تاريخ الوقائع وخلفياتها.

وكتب عوداش على صفحته بمنصة فايسبوك، أن القاضي نجا من الموت بالقول "الحمد لله على سلامة زميلنا قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم الذي تعرض لاعتداء بطلق ناري داخل مكتبه".

وتابع النقيب "سيكون لنا موقف رسمي مما حدث خلال الساعات القادمة".

ولم يتم اصدار بيان بشأن الحادثة من قبل وزارة العدل أو مديرية الأمن الوطني، باستثناء منشور مقتضب للنقيب الوطني للقضاة ولمح فيه بالعودة للحادث بشكل رسمي، في إشارة على مايبدو، لاتخاذ موقف رسمي من الأحداث ووضعها في سياق نقابي لحماية القضاة من هكذا اعتداءات.