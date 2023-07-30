الاعتداء على قاضي التحقيق... النقابة تستنكر

أصيب قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم بطلقات نارية أمس الأحد، في مكتبه وأثناء تأدية مهامه، من طرف أحد المتهمين.

وأفاد بيان للنقابة الوطنية للقضاة، أنها تستنكر بشدة، الاعتداء الجبان بطلقات نارية، الذي تعرض له مساء يوم الأحد الموافق 30 جويلية 2023، قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم س. خ، في مكتبه وأثناء تأدية مهامه، من طرف أحد المتهمين.

وطالبت النقابة الجهات الرسمية بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية القضاة داخل وخارج حرم المقرات القضائية.

وأضاف البيان، إن هذه القضية ستكون محل متابعة واتخاذ موقف بشأنها في الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي للنقابة. المزمع عقده غدا الثلاثاء الموافق للفاتح من شهر أوت.