ماذا قال مدرب شباب بلوزداد عن مواجهة الوحدة الإماراتي؟

تحدث مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك عن لقاء اليوم أمام الوحدة الإماراتي لحساب الجولة الثانية من بطولة كأس سلمان للأندية، وسيلعب اللقاء بداية من الساعة الثانية ظهرا على أرضية ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها.

وقال التقني البلجيكي: " مهم جدا بدأ المباراة دائما بعقلية الفوز، أنا ألعب من أجله ولا أعرف أي لاعب لا يحب الانتصار، سنقوم ببعض التغييرات غدًا لأننا سنواجه فريق لديه بعض اللاعبين يملكون مؤهلات لصنع الفارق، يجب أن نكون جاهزين وسنعمل جاهدين للفوز إذا أردنا الحفاظ على حظوظنا للتأهل".

وأضاف:" ستطرأ تغييرات على التشكيلة غداً، سواء بإشراك أسماء جديدة أو تغييرات في المناصب، الكل يريد الفوز وفرض نفسه كي يضفر بمنصبه في باقي الدورة و حتى البطولة، فالتغيير في التشكيلة من جهة اجباري و ذلك بسبب توالي المباريات و الإرهاق لكن من جهة أخرى هذا يسمح لي بمعرفة إرادة اللاعبين أكثر ".

وأردف: " نحن في مجموعة صعبة والتأهل سيلعب على جزئيات و كل الفرق عندها نفس المستوى، لم أكن أعرف فريق الكويت الكويتي لكن تفاجأت بمستواه البارحة أمام الوحدة فهم يملكون عناصر قوية، مجموعتنا جيدة و متكاملة هذا ما سيسمح لنا برفع مستوانا خلال هذه المنافسة القوية، سنلعب مباريات مع فرق بطلة في بلدها و هذا يعتبر تحدي لنا لتقييم فريقنا و تصحيح النقائص".

وختم: " أنا دائماً متفائل، حتى بعد الهزيمة يمكن أن تغضب لكن لا يجب إظهار غضبك أمام المجموعة وهذا هو دور المدرب".

يذكر أن الشباب انهزم في اللقاء الأول بهدفين لواحد أمام الوداد البيضاوي المغربي.