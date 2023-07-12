مسابقة لانتقاء سيناريوهات تلفزيونية

في إطار تطبيق الخطة البرامجية العادية، وكذا الخاصة بشهر رمضان 2023- 2024 ، تنهي المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري إلى علم كل المبدعين من كتاب السيناريو، عن إطلاق مسابقة لانتقاء أعمالهم الاجتماعية الدرامية والفكاهية من :
– أفلام TELE FILMS
– مسلسلات FEUILLETONS
– سلسلات كوميدية SERIES
– سيتكوم SITCOMS
فعلى الراغبين في المشاركة، التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة خلال الفترة الزمنية المحددة من 01 جويلية إلى 15 أوت 2023 .
ملاحظة : لا تقبل الأعمال المسجلة على المنصة الرقمية للتلفزيون بعد انتهاء المدة المحددة .
شروط المسابقة واحترام معايير الكتابة الدرامية والفكاهية
1– الإعلان يخص السيناريوهات الخاصة بالأصناف التالية :
– أفلام تلفزيونية ( 90 دقيقة )
– مسلسلات اجتماعية ( 30 حلقة × 45 دقيقة لكل حلقة )
– سلسلات كوميدية ( 15 حلقة × 20 دقيقة لكل حلقة )
– سيتكوم ( 15 حلقة × 15 دقيقة لكل حلقة )
2 – وجوب احترام معايير التسجيل المنصوص عليها ضمن المنصة الرقمية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري قبل إيداع المشاريع لدي مكتب الضبط العام B.O.G
3 – يجب أن تتضمن صفحة غلاف العمل في نسخته الإلكترونية عنوان السيناريو فقط بمعنى إزالة جميع المعلومات الشخصية كالإسم ، العنوان الإلكتروني ، رقم الهاتف ..
4 – يجب أن لا يكون السيناريو المقترح قد تم تقديمه من قبل لأي جهة كانت سواء تم قبوله أو رفضه.
5 – يجب أن يكون خط النص المقدم بحجم 14 و نوع الخط Calibri ، و أن يكتب بالعربية أو بالأمازيغية.
ملف المشاركة:
– السيرة الذاتية للكاتب
– نسخة ورقية للنص
– نسخة إلكترونية
– ملخص النص
– رسالة الإفصاح ( Lettre d’intention )
– شهادة الإيداع لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ONDA
– إقرار بالملكية الفكرية للنص
– إقرار بأن العمل المقترح غير مقتبس بأي صورة كانت
تنويه : على كتاب السيناريو الراغبين في المشاركة احترام خصوصية المجتمع الجزائري في كتاباتهم ، وتفادي الكتابات التي تتضمن كل أشكال العنف.
التسجيل يتم عبر المنصة : services.entv.dz