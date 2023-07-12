مسابقة لانتقاء سيناريوهات تلفزيونية

في إطار تطبيق الخطة البرامجية العادية، وكذا الخاصة بشهر رمضان 2023- 2024 ، تنهي المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري إلى علم كل المبدعين من كتاب السيناريو، عن إطلاق مسابقة لانتقاء أعمالهم الاجتماعية الدرامية والفكاهية من :

– أفلام TELE FILMS

– مسلسلات FEUILLETONS

– سلسلات كوميدية SERIES

– سيتكوم SITCOMS

فعلى الراغبين في المشاركة، التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة خلال الفترة الزمنية المحددة من 01 جويلية إلى 15 أوت 2023 .

ملاحظة : لا تقبل الأعمال المسجلة على المنصة الرقمية للتلفزيون بعد انتهاء المدة المحددة .

شروط المسابقة واحترام معايير الكتابة الدرامية والفكاهية

1– الإعلان يخص السيناريوهات الخاصة بالأصناف التالية :

– أفلام تلفزيونية ( 90 دقيقة )

– مسلسلات اجتماعية ( 30 حلقة × 45 دقيقة لكل حلقة )

– سلسلات كوميدية ( 15 حلقة × 20 دقيقة لكل حلقة )

– سيتكوم ( 15 حلقة × 15 دقيقة لكل حلقة )

2 – وجوب احترام معايير التسجيل المنصوص عليها ضمن المنصة الرقمية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري قبل إيداع المشاريع لدي مكتب الضبط العام B.O.G

3 – يجب أن تتضمن صفحة غلاف العمل في نسخته الإلكترونية عنوان السيناريو فقط بمعنى إزالة جميع المعلومات الشخصية كالإسم ، العنوان الإلكتروني ، رقم الهاتف ..

4 – يجب أن لا يكون السيناريو المقترح قد تم تقديمه من قبل لأي جهة كانت سواء تم قبوله أو رفضه.

5 – يجب أن يكون خط النص المقدم بحجم 14 و نوع الخط Calibri ، و أن يكتب بالعربية أو بالأمازيغية.

ملف المشاركة:

– السيرة الذاتية للكاتب

– نسخة ورقية للنص

– نسخة إلكترونية

– ملخص النص

– رسالة الإفصاح ( Lettre d’intention )

– شهادة الإيداع لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ONDA

– إقرار بالملكية الفكرية للنص

– إقرار بأن العمل المقترح غير مقتبس بأي صورة كانت

تنويه : على كتاب السيناريو الراغبين في المشاركة احترام خصوصية المجتمع الجزائري في كتاباتهم ، وتفادي الكتابات التي تتضمن كل أشكال العنف.

التسجيل يتم عبر المنصة : services.entv.dz