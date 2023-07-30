وزارة الخارجية تعلن عن تنظيم مسابقة توظيف

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الإثنين، عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للتوظيف في رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم فتح 20 منصبا ماليا لهذه المسابقة.

ويشترط على المترشحين أن يكونوا حائزين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها، والبالغين من العمر واحد وعشرين (21) سنة على الأقل وثلاثين (30) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة.

أما بخصوص التخصصات المطلوبة للترشح لهذه المسابقة فقد حددت الخارجية التخصصات التالية: التكنولوجيا، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإلكترونيك، الإلكتروتقني، والإعلام الآلي.

ويجب أن يحتوى ملف الترشح على الوثائق التالية:

– طلب خطي للمشاركة في المسابقة،

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول

– نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني؛

– استمارة معلومات تملئ بالشكل المطلوب من طرف المترشح، يتم تحميلها من الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة: www.mfa.gov.dz أو من المواقع الالكترونية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري:

www.concours-fonction-publique.gov.dz

www.dgfp.gov.dz

وفي حالة القبول النهائي للمترشح في المسابقة، يكمل الملف بالوثائق الآتية:

– نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية؛

– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول

– مستخرج عقد الميلاد؛

– شهادتان (02) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لممارسة المهام المنوطة بالرتبة المطلوبة؛

– صورتان (02) شمسیتان؛

– شهادة تثبت صفة ابن (ة) أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.

تحدد فترة التسجيلات بخمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ أول إعلان في الصحافة المكتوبة.

ويرسل ملف الترشح عبر البريد إلى العنوان التالي: وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – المديرية العامة للموارد – مديرية الموارد البشرية – مكتب رقم F224 – هضبة العناصر – الجزائر.

وعلى المترشحين إرفاق ملفات ترشحهم بـ:

– وصل تسديد حقوق المشاركة في المسابقة المقدرة بـ : 400 دج، يتم تسديدها في مكاتب بريد الجزائر على مستوى القطر الوطني تحت تسمية "وكيل الخزينة المركزية" حساب البريدي الجاري 3000.50 مفتاح 52

– نسخة من شهادة المعادلة مسلمة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية العليا الأجنبية.

– لا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات غير المكتملة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيلات.

www.mfa.gov.dz