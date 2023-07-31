النقل البحري: تعديل في برنامج الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، اليوم الإثنين، أنه بغرض التكفل الجيد بأكبر عدد من المسافرين، تم إجراء تعديل على برنامج رحلاتها.

وجاء في بيان المؤسسة المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن رحلة الجزائر_أليكانتي المبرمجة بتاريخ 3 أوت تم تقديمها ليوم 1 أوت على الساعة 20:00 على متن باجي مختار 3.

ورحلة أليكانتي_الجزائر المبرمجة بتاريخ 4 أوت تم تأجيلها إلى يوم 6 أوت على الساعة 19:00 على متن طارق ابن زياد. كما تم تأجيل رحلة الجزائر_أليكانتي المبرمجة بتاريخ 26 أوت إلى يوم 27 أوت في تمام الساعة 20:00 على متن سفينة طارق ابن زياد.

إضافة إلى رحلة اليكانتي_الجزائر المبرمجة بتاريخ 27 أوت على الساعة 19:00 تم تأجيلها إلى يوم 28 أوت على الساعة 19:00 على متن سفينة طارق ابن زياد.

والجزائر_اليكانتي المبرمجة بتاريخ 27 أوت تم تأجيلها إلى يوم 29 أوت على الساعة 19:00.

ورحلة الجزائر_اليكانتي المبرمجة بتاريخ 3 سبتمبر على الساعة 23:00 تم تأجيلها إلى يوم 4 سبتمبر على الساعة 19:00 على متن سفينة طارق ابن زياد، يضيف البيان.