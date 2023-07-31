رئيس نادي تولوز يرّد على مغادرة شايبي

فصل رئيس نادي تولوز الفرنسي، داميان كولي في أمر مغادرة كل من الدولي الجزائري فارس شايبي وزميله في الفريق زكرياء أبو خلال، وهما اللذان يعتبران جوهرتي التعداد بالإضافة إلى أنهما الأعلى قيمة في سوق اللاعبين.

وقال داميان في تصريحات نقلتها :" لو ديباش" الفرنسي بأنهما ليسا للبيع ولا يوجد أي مفاوضات جارية بشأنهما، أمر رحيلهما ليس ضمن مخططات الفريق، في وقت غادرت فيه العديد من العناصر.

و أضاف المتحدث ذاته:" كان في مفاوضات مع ناد في ألمانيا (فرانكفورت حسب معلومات "لو ديباش")،لقد تلقينا العروض ورفضناها ، لكن مرت أسابيع وأسابيع على هذا الاتصال بالنادي، أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لي وسيبقى ولأننا لم نعتزم التخلي عنه أبدًا ، فهذه أخبار جيدة جدًا".