شباب قسنطينة: بوغرارة يتحدث عن آخر مستجدات النادي

كشف مدرب نادي شباب قسنطينة، اليامين بوغرارة عن آخر مستجدات الفريق تحسبا للموسم المقبل.

وقال بوغرارة في تصريحات لإذاعة قسنطينة:" بعد موسم ماراطوني، ليس لدينا وقت كثير للتحضير لمقابلة النجم الساحلي التونسي، فاللاعبون استفادوا من 10 أيام راحة عقب نهاية آخر مقابلة من الموسم الفارط ،و هذه المدة سيكون لها تأثير إيجابي خاصة من الناحية البدنية".

و أضاف:" شرعنا في التحضيرات يوم الـ 26 جويلية الفارط وسيستمر المعسكر الإعدادي إلى 03 أوت المقبل وذلك بمعدل حصتين كل يوم، نسعى إلى الحفاظ على اللياقة البدنية و تحضير اللاعبين جيدا".

و أردف المتحدث ذاته:" لن نجري مقابلات ودية، و سنكتفي بالمباريات التطبيقية بين عناصر التشكيلة بحكم عدم استئناف باقي الفرق للتحضيرات و أعتبر هذه الأخيرة نقطة سلبية في برنامج التحضيرات لمقابلتي رابطة أبطال إفريقيا".

كما أوضح بوغراة إلى أنه تم ترقية أربعة لاعبين من صنف الرديف إلى فريق الأكابر هذا الموسم و يتعلق الأمر بكل من خمار و شكال و طمين و الحارس بحشاشي، بالإضافة إلى أن الإدارة تسعى جاهدة لتأهيل كامل اللاعبين لموقعة النجم الساحلي التونسي.

وعن التحضيرات المقبلة ختم:" سنبرمج معسكر إعدادي ثاني بقسنطينة من 5 إلى 11 ووالمعسكر الثالث سيكون بنسبة كبيرة في تونس عقب نهاية مقابلة إياب رابطة أبطال إفريقيا، خاصة وأن لقاء العودة أمام النجم الساحلي سيكون يوم 26 أوت المقبل بمدينة سوسة".