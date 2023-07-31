إطلاق النار على القاضي بمستغانم .. النائب العام يوضح

أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم اليوم الإثنين، بيانا بخصوص حادثة تعرض قاضي تحقيق لإطلاق نار داخل مكتبه.

وقال النائب العام في البيان إنه بتاريخ 30 جويلية 2023 حوالي الساعة الثالثة مساء وأثناء مباشرة قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم لإجراءات سماع المتهم "د لخضر" أمين ضبط سابق بنفس المحكمة المتابع من أجل وقائع تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وانتحال الصفة قام هذا الأخير بإطلاق عيار ناري بواسطة مسدس على قاضي التحقيق.

ونتج عن ذلك إصابة قاضي التحقيق على مستوى البطن، وبعد تدخل أمين ضبط غرفة التحقيق ودركي لتوقيف المعتدي وتجريده من السلاح أبدى مقاومة نتج عنها إصابته على مستوى الرأس، يضيف المصدر.

كما تم نقل المصابين على الفور إلى المؤسسة الاستشفائية، حيث خضع قاضي التحقيق لعملية جراحية ناجحة وحالته الصحية مستقرة. فيما قدمت الإسعافات الأولية للشخص المعتدي وهو تحت المراقبة الطبية.

وأكد النائب العام، أنه إثر هذه الحادثة تنقل وزير العدل حافظ الأختام في نفس الأمسية إلى مستشفى مستغانم للاطمئنان على الحالة الصحية للقاضي المصاب وأمر بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع وظروف دخول المعني إلى مكتب القاضي وبحوزته مسدسا وأن كان عدم خضوعه للإجراءات الأمنية المعتادة له علاقة بوظيفته السابقة.

وأكد مجلس القضاء أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية التأديبية والجزائية ضد كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف.