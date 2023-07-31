رئيس الجمهورية حريص على مرافقة عائلات الضحايا

تنقل، اليوم الاثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو إلى بلدية الأربعاء بولاية البليدة أين قدما تعازي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لعائلة شهيد الواجب الوطني بوخاري نور الدين الذي استشهد بولاية بجاية على إثر الحرائق الأخيرة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد قدما الوزيران للعائلة الإعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية.

وخلال مواساتهما للعائلة صرح وزير الداخلية بأن هذا الظرف العصيب يبرز جليا التلاحم القوي بين الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني والشعب الجزائري في كل الظروف، معتبرا أن نيل ابنهم شرف الشهادة من أجل الوطن وسام على صدورهم، يضاف لتضحيات شهداء الوطن.

كما أكد الوزير حرص رئيس الجمهورية على مرافقة عائلات الضحايا جميعا لغاية تجاوز هذه المحنة.