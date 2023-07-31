قسنطينة : القبض على محتال يستغل تبرعات المرضى

تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي لماسينيسا بأمن دائرة لخروب (قسنطينة) من توقيف محتال يبلغ من العمر 44 سنة يقوم بجمع التبرعات باستعمال ختم جمعية مقلد، حسبما استفيد اليوم الاثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية .

و تعود حيثيات القضية لشكوى مقدمة من قبل ضحية ينشط بإحدى الجمعيات على مستوى مدينة ماسينيسا ببلدية لخروب يؤكد فيها استعمال ختم إداري مشابه لختم الجمعية في ملصقات لحصالات نقود توضع بالمحلات التجارية لغرض جمع التبرعات بدعوى أنها لصالح مرضى بحاجة لإجراء عمليات جراحية خارج الوطن.

وفور تلقي الشكوى، تم تكثيف الأبحاث والتحريات مع فتح تحقيق في القضية مكن من التوصل إلى هوية مشتبه فيه، بعد ترصده من قبل قوات الشرطة تم توقيفه على مستوى مدينة الخروب متلبسا باستلام مبلغ مالي مع حجز ملصقتين إحداهما تتضمن ترخيص بجمع التبرعات خاص بجمعية أخرى، وكذا 11 ملصقة تحمل الختم الإداري لذات الجمعية، مباشرة تم تحويله لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

بعد الانتهاء من التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني قدم بموجبه أمام النيابة، حسبما خلص اليه ذات المصدر.