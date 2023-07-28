عرقاب في زيمبابوي على رأس وفد هام

شرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بناءًا على تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ابتداء من اليوم الإثنين، في زيارة عمل إلى جمهورية زيمبابوي، تستغرق ثلاثة أيام، على رأس وفد هام من القطاع يضم، السادة الرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام ونفطال، بالإضافة إلى إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن القطاع.

وحسب بيان الوزارة تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في مجالات الطاقة والمناجم ولاسيما في مجال المحروقات، المواد البترولية والكهرباء، وكذا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذه الزيارة، سيعقد الوزير جلسات عمل مع نظرائه وزير الطاقة، ووزير المناجم والتطوير المنجمي، بالإضافة إلى لقاءات مع عدة مسؤولين في جمهورية زيمبابوي.