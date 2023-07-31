تقارير "فورية" حول العراقيل التي تواجه مشاريع "عدل"

أمرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مؤسسات إنجاز البرنامج السكني البيع بالإيجار "عدل" بضرورة إيفاد مصالحها بجميع العراقيل التي تواجههم "مهما كان نوعها" من أجل معالجتها في حينها. تأتي تعليمات المسؤول الأول بالموازاة مع تحضير الوكالة لعملية توزيع كبرى لسكنات برنامج "عدل 2" في ذكرى 1 نوفمبر، حيث يرتقب أن يتم تسليم آلاف السكنات للمعنيين بالاستفادة، كما تأتي التعليمات بعدما قام زيتوني بتكثيف زياراته إلى المشاريع السكينة من أجل الأمر بتسريع وتيرة الأشغال، كما تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في تنصيب مؤسسات مقاولاتية مناولة في حال عدم امتثال مؤسسات الإنجاز لتعليمات المدير العام، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تشهد تأخرا في الأشغال، حيث إن كلا من وزارة السكن والعمران والمدينة والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تعملان على إنهاء البرنامج السكني البيع بالإيجار "عدل 2" في أقرب الآجال، بعد أن تم طي البرنامج في بعض الولايات في انتظار باقي الولايات، خاصة الكبرى منها.

ومن بين الملفات التي تسعى الوكالة إلى معالجتها ملف المكتتبين أصحاب الطعون، الذين لا يزالون ينتظرون تقدم ملفاتهم، خاصة أن المعنيين من بين أوائل المكتتبين في البرنامج قبل أن يتم إقصاؤهم لأسباب مختلفة وإعادة إدراجهم بعد الموافقة على الطعون. وحسبما علمته "الخبر"، فمن بين أهم توصيات المسؤول ضرورة دعم الورشات باليد العاملة في بعض التجزئات التي تعرف تأخرا طفيفا في الإنجاز وتنصيب مؤسسات مقاولاتية للانطلاق في أشغال الربط بالشبكة الخاصة بالكهرباء والماء في عدد من المشاريع، إضافة إلى الشروع في عملية تنظيف السكنات المنتهية بها الأشغال والشروع في رفع التربة وتنظيف الموقع لتسهيل مختلف الأشغال في مشاريع أخرى. كما ألزم زيتوني مؤسسات الأشغال، خاصة المتأخرة منها، بضرورة العمل بنظام التناوب 24 ساعة، إضافة إلى الحرص على الجودة والنوعية في الإنجاز، سواء الأشغال الداخلية أو الخارجية، وتنصيب فرق عمل تشتغل ليلا لتسريع وتيرة أشغال التهيئة.