عطاف يجري محادثات مع نظيرته التنزانية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي بجمهورية تنزانيا الاتحادية، سترجومينا تاكس، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان الخارجية ، فقد استعرض رئيسا دبلوماسية البلدين عديد القضايا المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-التنزانية وكذا بمستجدات الأوضاع على الصعيدين القاري والدولي وهذا عشية انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين .

كما تطرق الطرفان على وجه الخصوص إلى تطورات الأزمة في النيجر وكذا مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا ومالي ومنطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة، إلى جانب قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

كما تناولا تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية على إفريقيا، لاسيما فيما يتعلق بتهديد الأمن الغذائي والطاقوي لدول القارة.