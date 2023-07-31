هذا موعد نشر نتائج الامتحانات المهنية لعمال التربية

سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (دورة يوليو 2023) التي جرت يوم الاثنين 10 يوليو الجاري، غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة الرابعة مساء، حسب ما كشفت عنه وزارة التربية الوطنية اليوم الاثنين في بيان لها.

وأوضحت الوزارة أنها "تنهي إلى علم جميع المشاركين في الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (دورة جويلية 2023) التي جرت يوم الاثنين 10 جويلية 2023، أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات المهنية يوم غد الثلاثاء أول أوت 2023 ابتداء من الساعة الرابعة (16:00سا) مساء، وذلك بإشهار القوائم في نفس اليوم والتوقيت على مستوى جميع مديريات التربية".