عرقاب .. هذه هي شروط دعم سونلغاز للأندية الرياضية

قال وزير الطاقم والمناجم محمد عرقاب ، أن قضية دعم وتمويل مجمع سونالغاز للأندية الرياضية ، يخضع لميثاق الرعاية المعتمد طرف هذه المؤسسة والذي يتضمن معايير محددة في عملية الاستفادة . وكشف الوزير في رده على سؤال كتابي وجه له من قبل النائب البرلماني عبد الرحمان صالحي حول دعم سونالغاز للأندية الرياضية بالجنوب ، أن شروط استفادة الأندية من دعم مجمع سونالغاز مرتبط بمكانة الأندية في الوسط الرياضي والنتائج المحصلة عليها وحصيلة نشاطاتها و خطة عملها وكذا وضعها القانوني . وأكد عرقاب ، أن مجمع سونالغاز لم ولن يستثن من الدعم أي فريق أو نادي رياضي يتوفر على الشروط المطلوبة بما فيها الأندية الرياضية بولايات الجنوب ، مشيرا إلى أن مجمع سونالغاز وباعتباره شركة مواطنة ، أولى أهمية للرياضة بمختلف أنواعها الجماعية والفردية على مستوى كى التراب الوطني بما فيها ولايات الجنوب . وذكر وزير الطاقة والمناجم في ذات السياق أن مساهمة سونالغاز والشركات التابعة لها في ترقية الرياضية ، ما فتئت تتزايد سنة بعد أخرى .