أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتجسيد حركة في سلك الأمن الوطني مست 4 مدراء مركزيين و24 رئيس أمن ولاية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحركة "جاءت باقتراح من المدير العام للأمن الوطني وموافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية" وتندرج في إطار "مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني الذي يرتكز على تقييم شامل لنشاطات المصالح على مدار 3 سنوات بهدف إضفاء ديناميكية جديدة وحركية لدى مسؤولي المصالح على كل المستويات".

وفي هذا السياق، تم ترقية 11 نائب رئيس أمن ولاية إلى مصاف رؤساء أمن ولايات وتعيين 6 رؤساء أمن ولايات جنوبية على رأس أمن ولايات شمالية.

وعلى المستوى المركزي، تم تعيين :

- مراقب عام للشرطة نويوة باديس، مديرا عاما للأمن العمومي.

- مراقب شرطة حساين محمد, مديرا للشرطة العامة.

- مراقب شرطة فزاع عبد الكريم، مديرا للاستعلامات العامة.

- مراقب شرطة حسان سيدهم، رئيسا للمصلحة المركزية لقمع الإجرام.

- عميد أول للشرطة نايت الحسين أحمد، مديرا للدراسات بديوان المديرية العامة للأمن الوطني.

أما على المستوى الولائي, فقد تم تعيين :

- مراقب شرطة زابر عبد الوهاب، رئيسا لأمن ولاية الجزائر.

- مراقب شرطة محايلية مولود، رئيسا لأمن ولاية عنابة.

- مراقب شرطة بورالية أمحمد، رئيسا لأمن ولاية تيارت.

- مراقب شرطة رحمون محمد، رئيسا لأمن ولاية قالمة.

- مراقب شرطة بوشنب عبد الرحمان، رئيسا لأمن ولاية مستغانم.

- عميد أول للشرطة جردير قدور، رئيسا لأمن ولاية سوق أهراس.

- عميد أول للشرطة مزياني عبد الرزاق، رئيسا لأمن ولاية المسيلة.

- عميد أول للشرطة لعناني جمال الدين، رئيسا لأمن ولاية الجلفة.

- عميد أول للشرطة زرق العين حكيم، رئيسا لأمن ولاية بومرداس.

- عميد أول للشرطة حميدي موسى، رئيسا لأمن ولاية معسكر.

- عميد أول للشرطة بلونيس عبد الوهاب، رئيسا لأمن ولاية الأغواط.

- عميد أول للشرطة جبايلي محمد، رئيسا لأمن ولاية أم البواقي.

- عميد أول للشرطة علالو مراد، رئيسا لأمن ولاية البليدة.

- عميد أول للشرطة بن عميرة توفيق، رئيسا لأمن ولاية سطيف.

- عميد أول للشرطة شيخ بوقال جمال، رئيسا لأمن ولاية إن صالح.

- عميد أول للشرطة بوقنادل محمد، رئيسا لأمن ولاية تيميمون.

- عميد أول للشرطة بودرسة مراد، رئيسا لأمن ولاية عين الدفلى.

- عميد أول للشرطة رزاق - حبلة عبد الغني، رئيسا لأمن ولاية برج باجي مختار.

- عميد أول للشرطة فوضيل عبد الحميد، رئيسا لأمن ولاية خنشلة.

- عميد أول للشرطة بن يزار رابح، رئيسا لأمن ولاية إن قزام.

- عميد أول للشرطة بن ويس عبد النور، رئيسا لأمن ولاية النعامة.

- عميد أول للشرطة بن صافية حكيم، رئيسا لأمن ولاية بسكرة.

- عميد أول للشرطة القواسم فريد، رئيسا لأمن ولاية المنيعة.

- عميد أول للشرطة سعيدي إلياس، رئيسا لأمن ولاية أدرار.