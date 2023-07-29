رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة إلى روسيا

شرع الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة رسمية إلى فدرالية روسيا، ابتداء من اليوم الاثنين 31 يوليو 2023. وحسب بيان للوزارة، فان "الزيارة تاتي بدعوة من الفريق أول سيرغي شويغو، وزير الدفاع لفدرالية روسيا". وأضاف نفس المصدر أنها "تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك". وكان في "استقبال الفريق أول بأرضية مطار العاصمة الروسية موسكو، الفريق أول ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي وديمتري شوغاييف مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا، حيث حظي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باستقبال رسمي استمع خلاله رفقة نائب وزير الدفاع الروسي إلى النشيدين الوطنيين لكل من الجزائر و روسيا، ليتابع بعدها عرضا عسكريا أدته وحدات من الجيش الروسي " كما أضاف البيان أن "الفريق أول كان له لقاء بالقاعة الشرفية للمطار مع الفريق أول ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي و ديمتري شوغاييف مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا وهذا بحضور سفير الجزائر لدى روسيا".