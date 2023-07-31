وزير التكوين المهني يامر بفتح تحقيق

قام وزير التكوين والتعليم المهنيين د.مرابي ياسين صبيحة الاثنين بزيارة ميدانية مرفوقا بكل من المفتش العام، مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر ومديرة مركز التكوين المهني والتمهين-عين طاية. وحسب بيان للوزارة، فقد استهل الزيارة "بتفقد مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بذات المقاطعة الذي يتربع على مساحة تقارب 2 هكتارا، أين وقف على حجم الحالة الكارثية و المزرية التي آل إليها المركز الذي غلقت أبوابه أمام المتربصين منذ سنة 2009 وتوقف تام لمصالح إدارته سنة 2015 مع توزيع كل تجهيزاته على مختلف المؤسسات التكوينية لولايةالجزائر". وعلى هذا الأساس أمر الوزير، حسب نفس المصدر، ب"فتح تحقيق معمق حول خلفيات وحيثيات غلق هذا المركز، كما أسدى تعليمات بالشروع في ترميمه و إعادة تجهيزه، لتلبية حاجات الشباب للتكوين في المنطقة."