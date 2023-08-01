أسعار النفط في منحى تنازلي

تراجعت أسعار النفط الخام في التداولات المبكرة لأولى جلسات شهر أوت الجاري، مدفوعة بزيادة الإنتاج الأمريكي، إلا أنها لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بعدما حققت أكبر مكاسب شهرية منذ أوائل 2022.

ودفع إلى انخفاض السعر، ارتفاع المعروض من المنتجات الأمريكية من النفط الخام والمنتجات البترولية، إلى 20.78 مليون برميل يوميًا في ماي، وهو أعلى مستوى منذ أوت 2019.

وبالرغم من الهبوط، تتخذ الأسعار اتجاهًا مرتفعًا بعد ظهور علامات على نقص المعروض في الأسواق، ومع تقديرات محللين بأن الطلب على الخام بلغ مستوى قياسياً في وقت بداية تحالف "أوبك+" عملية تخفيض الإنتاج.

ورفع غولدمان ساكس توقعاته للطلب العالمي على النفط هذا العام، حيث يرى أن انخفاض مخاطر الركود والجهود القوية من قبل منظمة "أوبك" لرفع الأسعار، يدعمان وجهة نظر البنك، بشأن ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوقعات حدوث تقلبات أقل.