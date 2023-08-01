توفيق حكار في زيارة عمل إلى زمبابوي

يشرع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل إلى جمهورية زمبابوي تستغرق ثلاثة أيام.

وأوضح بيان شركة سوناطراك، أن هذه الزيارة يقوم بها وفد رفيع المستوى يترأسه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ويضم عددا من المدراء العامين لمجمعات الطاقة، بالإضافة إلى إطارات ومسيري الوزارة وقطاع الطاقة.

وحسب البيان، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في مجالات الطاقة والمناجم، لاسيما في ميدان المحروقات، المواد البترولية والكهرباء، وكذا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذه الزيارة، سيعقد وزير الطاقة والمناجم والوفد المرافق له جلسات عمل مع نظرائهم وزير الطاقة، وزير المناجم والتطوير المنجمي، بالإضافة إلى لقاءات مع عدة مسؤولين في جمهورية زيمبابوي، يضيف المصدر.